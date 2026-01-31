昨夜JR名古屋駅で列車から煙が出て一時騒然となりましたがけが人はいませんでした。 【写真を見る】JR名古屋駅で列車から煙 一時騒然 きのう午後11時半過ぎ名古屋駅の在来線ホームで岐阜行きの列車の客席付近から煙が出ているのを乗客が見つけました。乗務員が消火器を使い、乗客は全員列車を降りてけが人はいませんでしたが消防車など20台が駆けつけ名古屋駅周辺は一時騒然となりました。 JR東海によりますと火災