南海電鉄は2026年4月1日より特急料金および座席指定料金を改定します。同時に、割安な「チケットレス特急料金」を新設、車内での特急券購入に対する加算料金制度も導入します。特急・座席指定料金の改定と新サービス改定後の料金体系南海電鉄は、特急列車による快適な移動サービスを継続的に提供するため、2026年4月1日より特急料金および座席指定料金を見直します。主な区間の改定内容は次の通りです。特急「ラピート」「サザン」