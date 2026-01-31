プロバレエダンサーのフィジカルと技術を活かし、親しみやすいネタ動画を展開する異色のYouTubeチャンネル「ヤマカイTV」（ヤマカイ・ネレア）。バレエに対する敷居の高いイメージを覆しながらその魅力を伝え続け、現在では70万人を超えるチャンネル登録者を抱え、動画の総再生数は10億回を超える人気ぶりだが、一方で伝統と格式のある世界だけに、エンタメに振り切った姿に厳しい目を向けられることもあった。 （