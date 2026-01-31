ボクセルで描画された無数のイタリアンブレインロットたちが行進を続け、プレイヤーたちがバットを振るいながら、目当てのキャラクターを互いの拠点から奪い合う。所持金は増えていく一方だが、1,000万ドルの値がついた最上位クラスのトララレロ・トラララを手に入れるためには、もう少しの辛抱が必要だ。次なる獲物に狙いを定めていると、そこにやってきたのは……ブルーノ・マーズだ！！ （関連：【