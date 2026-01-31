英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」は2月5日、全国79店舗および公式オンラインストア、公式アプリにて、春の訪れを祝う桜の贈り物として、季節限定の「サクラコレクション」全6種を発売します。■そよ風を舞う桜を思わせるフローラルな香りで心ほどけるバスタイムを美しい日本の桜からインスピレーションを受け誕生したボディソープ「サクラ シャワージェル」や、お湯に広がるトッピングとして塩漬けにした桜の