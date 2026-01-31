オックスフォード大学の研究グループは、過体重や肥満の成人が体重管理薬を中止した後の体重変化を分析しました。その結果、中止後は体重が増えやすく、改善していた健康指標も徐々に元に戻る可能性が示されました。2025年2月までの最新データを基にした本分析では、中止後1.7年で元の体重に戻るとの予測も出ています。リバウンドを防ぐために不可欠な「出口戦略」や、薬に頼りすぎない包括的な生活習慣改善の重