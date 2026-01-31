グリーランド領有でNATO諸国に高関税一転して「撤回」も今後もあり得る「威嚇」ドナルド・トランプ米大統領は1月19日、アメリカのグリーンランドの領有に応じない、北大西洋条約機構（NATO）加盟国に2月から追加関税を課すと発表した。対象はグリーンランドを自治領とするデンマークのほか、領有に反発するスウェーデン、オランダ、フィンランド、ノルウェー、英、独、仏の8カ国として、期間はアメリカによるグリーンランド購