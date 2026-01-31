ボストン・セルティックス vs サクラメント・キングス日付：2026年1月31日（土）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 112 - 93 サクラメント・キングス NBAのボストン・セルティックス対サクラメント・キングスがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし40-25で終了する。第2クォーターはボストン