「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）3位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）4位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）5位JBL CHARGE5 ブルーJBLCH