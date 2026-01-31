J２のRB大宮アルディージャは先日、DF市原吏音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。複数の現地メディアは、U-23日本代表キャプテンの20歳について、エールディビジのAZへの移籍が決定的と報道。AZもクラブの公式SNSで市原とみられるシルエットとともに「未来は私たちのもの」と日本語で投稿している。そんななか、オランダ紙『De Telegraaf』は、市原を「AZに到着。間もなく加