【その他の画像・動画等を元記事で観る】 オーケストラを帯同したコンサートツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』を現在敢行中のHYDEが自身の誕生日である1月29日、東京・東京ガーデンシアターにて同ツアーの東京公演を開催。ラグジュアリーなサウンドとそれにも増して豊かな歌声で場内を満たし、記念すべき日をともに祝おうと詰めかけた約7,000人のファンを魅了した。 ■HYDE