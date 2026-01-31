人気ヒップホップグループ『梅田サイファー』のメンバー・KZとして活動する、ラッパーの田原和さん（３８）。KZこと田原さんには、”どん底”だった過去があります。不登校、非行、引きこもり、自殺未遂…絶望のなかにいた彼を救い、生きる意味を見出すきっかけになったのがラップでした。田原さんのラップは生きづらさを抱える若者に寄り添い、彼らの心を救っています。自らの”負の記憶”を晒して歌い続ける田原さん。