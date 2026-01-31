30日夜、広島市西区の「西広島バイパス」で工事規制をしているトラックに車が衝突する事故がありました。事故があったのは、広島市西区の西広島バイパス鈴ヶ峰トンネル付近です。警察によると昨夜9時頃「人傷事故が発生した」と工事関係者から通報がありました。工事のために車線規制をしているトラックに車1台が衝突し、その周りにいた工事関係者5人がケガをしました。命に別条はないということです。事故当時は、工事関係者が車