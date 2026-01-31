初代PlayStationと連携して遊べる携帯ゲーム機「PocketStation（ポケットステーション）」が、カプセルトイになって帰ってきました。バンダイより2026年1月第5週より「ポケットステーション どこでもいっしょミニチュアチャーム」が順次発売開始されています。かつて学校でこっそり、小さな端末のボタンをポチポチしていた筆者としては見逃せないこのアイテム。早速入手したので、あふれるノスタルジーと共にレビューをお届け