北海道せたな町の沖合いで、漁船が行方不明となっている事故で、けさ新たに乗組員1人が心肺停止の状態で発見されました。4人のうち2人の行方が分かっておらず、引き続き捜索が続けられています。きょう午前8時すぎ鵜泊漁港太櫓地区の北側の岩礁で、地元の漁業関係者が乗組員・澤谷宏一さん（48）が倒れているのを発見しました。宏一さんは心肺停止の状態だということです。ひやま漁協に所属する「第二十八八重丸」は、おととい、せ