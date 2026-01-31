キャラクターグッズなどを扱うグッドスマイルカンパニー（東京都千代田区）は、「BRICKROID（ブリックロイド）」シリーズから、アニメ「グレートマジンガー」「鋼鉄ジーグ」登場メカなどのデフォルメフィギュアの予約受付を、2026年2月25日まで直販サイト「GOOD SMILE COMPANY」で行う。発送は7月の予定。グレートマジンガーは武器や手首パーツ付属"カッコ楽しいロボットトイ"がテーマで、統一のデザインフォーマットを採用した約5