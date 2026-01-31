玉木宏が主演するフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」第４話が２９日、放送され、ＮＨＫの朝ドラ「こころ」（２００３年）で共演した中越典子（４６）が出演した。中越はヒロインを務めた「こころ」以来２３年ぶりに玉木と再会＆共演となった。また、２８日放送のフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」にも、藤巻肇（大森南朋）の元恋人・小野寺さつき（中越）役で出演しており、肇に厳しい態度を