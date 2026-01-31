25日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、3月15日（日）にSAGAアリーナで行われる第19節GAME2、ヴィクトリーナ姫路戦で「さいこう！記録更新プロジェクト」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 このプロジェクトは2023年10月21日（土）に記録した、7,372名の最高来場者数（女子最高記録）を”1名”でも記録更新し、満員のSAGAアリーナを創り上げる