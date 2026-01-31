日本人フェザー級ファイターでもっともRIZINでの試合を熱望されていた男、相本宗輝が3月7日の『RIZIN.52』（有明アリーナ）で、ついに初参戦を果たす。対戦相手は昨年9月にラジャブアリ・シェイドゥラエフのベルトに挑戦した強豪ファイターのビクター・コレスニック。いきなりの強豪だが「相本なら」と勝利を期待する声も大きい。【インタビュー動画】2026年のRIZINフェザー級をかき回す！9戦無敗・相本宗輝「練習は嫌い。でもサ