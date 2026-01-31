東京六大学の明大野球部は31日、令和8年度のスポーツ特別入学試験合格者15人を発表した。横浜の主力としてセンバツ優勝、U―18高校日本代表の三塁手としても堅守と勝負強い打撃でワールドカップ準優勝に貢献した横浜の為永皓（ひかる）内野手が合格した。横浜のチームメート阿部葉太が早大に合格、小宮山悟監督が「1番センター」起用を明言しており、為永も負けずに春からのリーグ戦出場を目指す。投手では昨春のセンバツ準V