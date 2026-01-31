けさ早く長野県東御市の住宅で火事があり、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。この家に住む3人と連絡が取れていません。【映像】火災現場の様子（実際の映像）消防によりますと午前5時半すぎ、東御市にある住宅で「部屋の中で豆炭が燃えている」と119番通報があり、電話はそのまま切れたということです。火は、およそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建て住宅が全焼し、焼け跡から3人の遺体が見つか