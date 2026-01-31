昨年１１月の落馬事故で重傷を負い、肺や鎖骨など複数箇所を手術した幸英明騎手＝栗東・フリー＝が、３１日の京都３Ｒで復帰戦を迎えた。９番人気のワイドシャッフエン（牝３歳、栗東・秋山）とのコンビで出走。中団後方からジワジワと脚を伸ばし、５着という結果に終わった。約２カ月ぶりのレースに騎乗した幸は「思ったよりも大丈夫でした。肺もやっていたので、息の入りがどうかと思っていたのですが、意外と大丈夫でした」