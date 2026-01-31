【カップめん評論家taka :a激推し！トレンド最前線】大人気ブロガーがカップめんの?推せる新作?を徹底解説する好評企画。読んだらすぐにお店へ買いに走りたくなる、今回もそんな５品を厳選してお届けします‼サンポー食品の真骨頂とも言える凄まじいライブ感【マローオイル系の重厚感と芳ばしさ】サンポー食品「石田一龍監修濃厚豚骨ラーメン」（２７１円＋税）北九州ラーメン王座選手権で前代未聞の殿堂入りを果たし