昨年秋、３７歳の女優アナ・デ・アルマスとの短い恋愛を終えたトム・クルーズ（６３）が、かつて絶大な人気を誇ったハリウッド女優へひそかにアプローチしているとのウワサが浮上している。米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」によると、その女性とは、１９８６年の名作「トップガン」で共演して以来、長年の友人となったメグ・ライアン（６４）だという。クルーズに近い関係者はライアンについて、「トムと同様の