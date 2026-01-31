Photo: かくれい 2023年12月2日の記事を編集して再掲載しています。冬の車中泊やキャンプの朝は、凍える前に温かいものをサクッと食べたいですよね。CB缶が使える小さなバーナー そんな時に便利なのが、SOTOのG-ストーブ。ちょっとしたご飯作りに大活躍してくれます。SOTOといえば、キャンプなどアウトドア好