◆ 2000年代を代表する救援右腕が現役引退昨季フィラデルフィア・フィリーズでプレーしていたデービッド・ロバートソン投手（40）が自身のインスタグラムにて現役引退を表明。8球団、17シーズンで通算881試合に登板して206ホールド、179セーブを記録した。2006年のドラフトでヤンキースに入団したロバートソンは2008年にMLBデビューを飾り、翌2009年にはワールドシリーズ制覇を経験。2011年には70登板で34ホールド、防御率1.08