人とさりげなく差をつけたいなら「大人の上品ウルフ」を試してみて。今回ご紹介するのは、@rico_salonさんが提案する大人女性にぴったりなウルフヘア。レイヤーで軽やかさを演出しつつ、髪の動きやクセを活かしているのがポイントです。ウルフヘアは40・50代のトレンドとしても注目されているので、ぜひ参考にしてみて。 クセを活かした扱いやすいウルフヘア クセを活かして仕上げたまとまり感のあるウルフヘア。ウ