1.実はトイレが嫌い 猫にとってトイレの環境はとても大切ですが、実は多くの猫が不満を抱えながら使っていると言われています。トイレ環境が合わないと、粗相や泌尿器のトラブルにつながることもあるため注意が必要です。 もし、トイレの縁に足をかけたり、排泄後に急いで飛び出す、トイレの壁を引っ掻くといった場合は、不満のサインかもしれません。原因としては、砂の感触が好みに合わない、トイレのサイズが小さい、