福岡県嘉麻市で他人の家の庭に放火したとして、男が31日、逮捕されました。放火の疑いで逮捕されたのは福岡県嘉麻市飯田の無職・中島秋彦容疑者（46）です。警察によりますと中島容疑者は1月22日の深夜、自宅近くで他人の家の庭の枯れ草などに火をつけた疑いです。警察の調べに対し中島容疑者は「私はこの事件をやっていないので分かりません」と話し、容疑を否認しています。翌日の午前1時すぎには約150メートル離れた小屋