佐賀県唯一の百貨店である佐賀玉屋（佐賀市中の小路）が、新本館建設予定地で温泉掘削プロジェクトを始めた。将来のホテル機能だけでなく、百貨店でも利用して佐賀市中心部に温泉文化を楽しめる拠点をつくるのが狙いで、既存館内を大規模アップデートする「プレ・リモデル事業」にも着手した。温泉掘削プロジェクトは新本館建設予定地で地鎮祭を終