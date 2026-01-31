■1. 「金1g＝3万円」到達の背景と現在の立ち位置2026年1月、国内金店頭価格は1g＝3万円の大台を突破した。2025年秋に2万円台に乗せてからわずか数カ月での急騰は、世界的なインフレ高止まりに加え、米ドルと、日本国内の構造的な円安が重なった「ダブル・ブースト」によるものだ。【こちらも】ディスコ過去最高益から見える半導体の今後かつて金は「ドル安局面で買われる」逆相関が基本であったが、現在は地政学リスクや各国