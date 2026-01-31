東京六大学リーグ・明大は３１日、新年度のスポーツ特別入試合格者１５人を発表した。内訳は投手６人、捕手２人、内野手６人、外野手１人。昨春のセンバツを制した横浜（神奈川）からは、昨年９月のＵ―１８野球Ｗ杯代表に選ばれた為永皓内野手のほか、野中蓮珠外野手も加入。投手でも、昨夏の甲子園にも出場した智弁和歌山（和歌山）の渡辺颯人投手、広陵（広島）の堀田昂佑投手ら将来性豊かな選手が加わる。合格者１５人のう