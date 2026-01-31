ドイツ１部フランクフルトは３０日、新監督に元スペイン代表ＭＦアルベルト・リエラ氏（４３）が就任すると発表した。契約は２８年６月３０日まで。国内リーグ８位で、欧州ＣＬではリーグフェーズで敗退。クラブは１８日、ディノ・トップメラー監督を解任していた。リエラ氏はスロベニア１部ＮＫツェリェを率いていた。クラブによると、週明けから合流し、チーム練習の指揮を執る。フランクフルトは日本代表ＭＦ堂安律、ＤＦ