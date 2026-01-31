巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプへ向けて、宮崎神宮を参拝した。阿部監督ら１軍首脳陣、キャンプ１軍スタートの選手などが行う恒例行事。昨季はリーグ３位でＣＳも第１ステージ敗退しており、２年ぶりのリーグＶと１４年ぶりの日本一を狙うシーズンとなる。今年のチームスローガンは「前進」。阿部監督は参拝を終え、「今お参りも済ませましたし、またね、新たな気持ちでスタートできる。すごくまたワクワクし