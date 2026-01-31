巨人の山崎伊織投手が２月１日から始まる宮崎春季キャンプを前に、３１日、宮崎神宮を参拝。「自主トレで続けてきたことを継続して、実戦が始まるまでは成長できるようにしていきたいと思います」と意気込んだ。昨年はチーム唯一の２ケタ勝利を挙げるなど、投手陣を引っ張ってきた背番号１９。阿部監督からも今季の開幕投手としての期待もかけられている。「僕は常にみんなを後ろから支える存在なので。前線は戸郷が走ってくれ