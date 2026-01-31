歌手の和田アキ子（75）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の体調の現状について明かした。2週連続で喉の不調が出ていた和田。この日は「今週はおかげさまで。まだちょっと鼻声は残ってますけども、声を出すつらさは全然ないですね」と回復を報告。「オープニングから汚いですけど、別に鼻水も出ないし、かんでも。それで素人