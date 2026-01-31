麻雀中継の技術はどんどん進歩する。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）が東3局3本場に、6面待ち、かつ山に残り11枚というテンパイにたどり着くと、中継映像では多すぎる待ち牌をスクロールしながら表示され、視聴者から「こんな演出あるんだｗ」「くるくる回ってて草」と反響を得た。【映像】同時は5枚まで！6枚目を見せるためにスクロールする“待ち牌表示”珍しい演出は