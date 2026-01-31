３１日午前５時３５分頃、長野県東御市和の中沢和智さん方から「部屋の中で豆炭が燃えている」と１１９番があった。火は約２時間半後に消し止められたが、木造２階住宅を全焼し、焼け跡から３人の遺体が見つかった。上田署によると、中沢さん方は６０歳代の夫婦と３０歳代の娘の３人暮らし。連絡が取れておらず、同署が身元の確認を進めている。