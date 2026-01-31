衆院選がスタートし、各候補が真冬の日本列島を駆け回っている。衆院解散から2月8日の投開票まで戦後最短の16日間。ムードが盛り上がらない中で選挙戦が始まっただけでなく、チームみらいを除く与野党がこぞって消費税減税を公約に掲げる争点の分かりにくさもあり、投票率の低下が懸念される。 2月投開票の衆院選は1990年以来36年ぶり。2016年に選挙権を得られる年齢が20歳から18歳に引き下げられたが、大学を