【UEFAヨーロッパリーグ】セルティック 4−2 ユトレヒト（日本時間1月30日／セルティック・パーク）【映像】前田大然、“詰みのプレス”セルティックの日本代表FW前田大然が、持ち前の献身的な守備から相手のミスを誘発。直接の得点記録にはならないものの、勝利を決定づける貴重な2点目を演出した。日本時間1月30日にセルティックは、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第8節でユトレヒトと対戦。決定的な仕事は1-0で迎え