広中璃梨佳日本陸連は31日までに、中国の天津で2月6〜8日に行われるアジア室内選手権の女子3000メートルにエントリーしていた広中璃梨佳（日本郵政グループ）が左太ももの故障により出場を辞退すると発表した。選手の入れ替えや追加はない。