「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）伊勢ケ浜部屋の幕下以下によるトーナメントが行われ、“史上最強の新弟子”として注目を集め、初場所は序ノ口で優勝した旭富士が制した。１回戦で三段目の美富士を寄り切り、準決勝で幕下の嵐富士を押し出し、決勝で幕下の三重ノ富士を下手出し投げで転がした。金一封と副賞の「稽古１日お休み権」を受け取った旭富士。「ありがとうございます。うれしいです