富山県内はきょうも雪が断続的に降っていて、局地的に強まる所もある見込みです。日本付近は冬型の気圧配置となっています。午前10時までの最低気温は、上市町東種で氷点下5.3度、氷見市と富山市八尾町で氷点下3.2度など、県内すべての観測地点で0度を下回りました。午前11時の積雪は、富山市が45センチ、富山市猪谷で87センチ、朝日町で67センチなどとなっています。きょう午後6時までに降ると予想される雪の量は、県東部・西部と