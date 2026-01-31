亡き父の仏壇が置かれた部屋で、ワンコが普段とは違う様子を見せたそうです。仏壇の前に座り込み、静かに視線を動かし続けるその不思議な光景が話題となりました。投稿は記事執筆時点で47万再生を突破。「お話してるね」「泣きました」とのコメントが寄せられています。 【動画：ある日、亡くなった父の仏壇の前から動かなくなった犬…涙溢れる『まさかの光景』】 仏壇の前で座り込むボンちゃん TikTokアカウント「vivibonbon」