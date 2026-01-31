31日朝、秋田市の国道7号で車3台が絡む事故があり、2人が大けがをしています。事故があったのは秋田市下浜羽川の国道7号です。警察と消防によりますと31日午前6時半ごろ、由利本荘市方向に走っていた普通乗用車が対向してきた軽乗用車と正面衝突し、この軽乗用車は後続の車に追突されました。普通乗用車を運転していた25歳の男性は頭を強く打つなどし、衝突された軽乗用車を運転していた65歳の女性は胸の骨を折るなどして、いずれ