大韓航空は、福岡〜ソウル/仁川線で臨時便を運航する。KE8795/8796便を、2月12日から28日にかけて1日1往復、3月1日から25日まで火・水・日曜の週3往復増便する。機材はボーイング737-8型機もしくはボーイング737-900ER型機、エアバスA321neoを使用する。これにより期間中、1日4往復を運航することになる。■ダイヤKE788福岡（10：30）〜ソウル/仁川（12：00）KE792福岡（13：45）〜ソウル/仁川（15：10）KE8796福岡（18：35