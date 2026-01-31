31日午前、広島市中区西十日市町で2階建てアパートが燃える火事がありました。消防によると午前11時10分頃「煙が見える」と付近の人から複数の通報がありました。2階部分が燃えていて、周りの建物に延焼する可能性があるということです。消防車16台が出動し、消火活動が続いています。ケガ人の情報は入っていません。【2026年1月31日】