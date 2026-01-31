昨年は本塁打、打点の打撃二冠に輝いた(C)Getty Images阪神の主砲、佐藤輝明をめぐって契約未更改のまま自費キャンプに突入かと大きく注目されている。オフの話題を一身に集めている佐藤の契約更改は1月30日にも行われなかった。【動画】甲子園の夜空に待った確信弾佐藤輝明の歴史的な40号をチェック31日までに球団との統一契約書にサインしなければ、2月1日からのキャンプは自費でスタートすることになる。阪神選手の自