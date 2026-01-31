イノシシによる農作物の被害を防ごうと志布志市で捕獲活動の出発式が行われました。出発式には志布志市の関係者や地元の猟友会の会員などが参加しました。志布志市ではイノシシなどによる農作物や生活環境への被害が深刻となっていて、繁殖期の2月に個体数の減少や被害を防止・軽減するために一斉集中捕獲をおこなっています。式では被害状況の説明などがありました。（猟友会代表・池田勝蔵さん）「出没するイノシシを少し