現在、公立小・中学校の多くには特別支援学級が設けられている。しかし、その原点にある知的障害児教育は、必ずしも人権や福祉の理念から始まったものではなかった。19世紀末に登場した知能検査は、子どもたちを能力別に分類し、「障害」というラベルを与えることで、定型発達児向けの教育から切り離す役割を担ってきた側面もある。支援と排除、保護と差別――その歴史は決して綺麗事だけでは語れない。知的障害教育と知能検査が歩